Суддя КСУ, якого звільнив Зеленський, отримав від держави величезну квартиру в центрі Києва: силовики готують справу

Олександр Литвин Особисті фінанси 15:59, 27.03.2021 Оновлено: 17:25, 27.03.2021

Суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, якого своїм указом звільнив президент Володимир Зеленський, через кілька місяців після свого призначення отримав службову елітну квартиру площею 150,5 квадратів у Києві. Незабаром "служитель Феміди" домігся приватизації державного житла і став його повноправним власником.

Як розповідають джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, зараз силовики з'ясовують, як Касмінін зміг отримати елітне житло й забрати його в держави за лічені місяці. Незабаром буде розпочато розслідування за однією зі статей Кримінального кодексу.

Зараз квартира в будинку судді приблизно такої ж площі коштує більш ніж 11 млн грн. Житло розташоване в елітному ЖК "Панорама на Печерську".

Олександр Касмінін у 2013 році указом колишнього президента Віктора Януковича був призначений суддею КСУ. За кілька місяців йому надали в користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – "Панорамі на Печерську" – площею понад 150 квадратних метрів. А вже у травні 2014-го суддя домігся виведення цих апартаментів із переліку службових і приватизував.

Указ про скасування призначення Касмініна підписано згідно з частиною другою статті 102, пунктами 1, 17 частини першої, частиною третьою статті 106 Конституції, статтями 3 і 13 закону "Про національну безпеку України".

"З огляду на те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності і національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина..." – йдеться в документі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, судді Конституційного Суду Олександр Касмінін та Олександр Литвинов вимагають у держави доплатити їм 1,3 млн грн зарплати за ті місяці, коли через рішення парламенту їхні зарплати були обмежені до 47 тис. грн через карантин.

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