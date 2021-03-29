Пенсії і субсидії в Україні перевірять: у Кабміні розповіли, кого і як

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що в Україні проводиться верифікація субсидіантів і пенсіонерів. Її здійснює Міністерство фінансів. Такі перевірки проводять із метою забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризики помилок під час здійснення виплат.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна". "Так, її здійснює Міністерство фінансів, вони мають доступ до наших баз даних, перевіряють і дають нам списки, що ось у цих областях треба перевірити конкретно персонально таких-то і таких-то споживачів. Ми перевіряємо ці дані, і певний відсоток таких повідомлень Мінфіну, менш ніж 10%, що людина неправомірно отримує певну соціальну підтримку, підтверджується", – заявила Лазебна.

Водночас верифікація Мінфіном робиться постфактум. "Ми вже нарахували субсидію, і людина повинна повернути ці кошти. А верифікація краще діє, коли вона превентивна", – каже міністерка.

Зазначається, що в цьому напрямі наразі працює і Міністерство фінансів, і Міністерство соціальної політики. "Ми хочемо побудувати єдину інформаційно-аналітичну систему соціальної сфери, де будуть всі наші соціальні групи в єдиному соціальному реєстрі, все як на долоні. Це відсіче неправомірні виплати, значно спростить для людини отримання соціальної підтримки, а для держави – адміністрування. В одній точці доступу 125 видів підтримки та послуг, які людина може отримати будь-де, чи це ЦНАП, чи "Дія", чи Пенсійний фонд, якщо так зручно", – підсумувала Лазебна.

Нагадаємо, допомоги щодо тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації у Фонді соціального страхування. До того ж верифікація не вплине на терміни виплат матеріального забезпечення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за новими правилами фінансового моніторингу кожен банк використовує свою систему автоматичної перевірки, за якої окремі клієнти піддаються посиленому контролю. Серед них, наприклад, усі українці, які коли-небудь працювали в органах влади.