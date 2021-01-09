Шахраї шантажують і вимагають гроші в українців через Facebook і Telegram: як не стати жертвою

В Україні почастішали випадки крадіжки сторінок у соціальних мережах і месенджерах. Шахраї розсилають шкідливі повідомлення, захоплюють акаунти і з їх допомогою беруть гроші в борг у знайомих жертви.

Про те, як не позбутися коштів і захистити себе, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Небезпечні посилання і прохання про допомогу

Кількість українців у соцмережах і месенджерах зростає з кожним місяцем, водночас збільшується і кількість постраждалих від кібератак, розповідає експерт у сфері кібербезпеки Гліб Пахаренко. З такою думкою погоджуються більшість опитаних аналітиків.

"Якщо раніше зломщики цілилися на велику здобич, наприклад, на рахунки компаній, то тепер з'явилося більше способів монетизувати зламані облікові записи, і проблема зачіпає більшу кількість людей", – розповідає OBOZREVATEL співзасновник "Українського Кіберальянсу" Андрій Баранович.

Як монетизують зламані облікові записи:

вимагають гроші для того, щоб повернути доступ до акаунту;

розсилають прохання позичити гроші "друзям" у соцмережах;

шантажують особистою інформацією, яку отримують із соцмереж і зламаних девайсів;

через програмне забезпечення отримують доступ до мобільного банкінгу.

Іноді вкрадений аккаунт уже неможливо відновити, додає Пахаренко. Наприклад, якщо заволоділи обліковим записом у Telegram і змінили номер телефону, пройти процедуру відновлення буде вкрай складно.

"Якщо відкрили лінк від "друга", аккаунт якого зламали, можете потрапити на рекламу, на папку завантаження. На пристрій може бути завантажено програму, яка після автоматично без підтвердження дозавантажує інше шкідливе програмне забезпечення. Іноді за лінком можна потрапити на сайт, який зажадає ввести особисті дані, дані банківської картки", – говорить керівник відділу зовнішніх комунікацій і маркетингу антивірусної компанії Zillya! Владислав Андріанов.

Акаунти українців у соцмережах зламують

Гліб Пархоменко додає: найлегше отримати доступ до тих телефонів, на яких уже встановлено сумнівні додатки. Лазівкою для шахраїв можуть бути, наприклад, доповнення до мобільних ігор, які скачують для "апгрейду" персонажів або особливих "бонусів".

"Якщо ви завантажуєте тільки ліцензовані програми, наприклад, із Play Market, не даєте доступ до особистих даних, то, найімовірніше, проблем не буде. Також потрібна ліцензована версія операційної системи, оновлений браузер", – говорить Пархоменко.

Киянин Олександр, який став жертвою кібершахраїв, розповідає: доступ до своєї сторінки Facebook він втратив за лічені хвилини. Просто відкрив лінк, який йому надіслав товариш в іншій соцмережі.

"Відкрив лінк, мене вибило на сторінку Facebook. Ну я авторизувався і забув про це. А через пару годин зайшов у месенджер і побачив, що з моєї сторінки розіслали десятки повідомлень з проханням позичити тисячу гривень до вечора. На щастя, друзів у мене мало і ніхто грошей не дав. А може, я швидко схаменувся", – розповідає Олександр.

Як захиститися від шахраїв

Використовувати різні паролі в різних соцмережах. "Якщо, наприклад, роздобули ваш пароль, то його можна спробувати ввести в інших акаунтах, зокрема банківських", – пояснює Андрій Баранович. Видаляти провокаційну інформацію з соціальних мереж і месенджерів. Якщо в ваших листуваннях або фотографіях, які ви відправляли в особистих повідомленнях, є щось, чого ви б не хотіли показувати іншим, краще це "почистити". У такому разі у шахраїв не буде можливості шантажувати вас. Якщо раніше на "вудку" потрапляли тільки відомі особистості, то зараз, коли акаунти в соцмережах активно введуть мільйони українців, жертвою може стати будь-хто. Не відкривати лінки на невідомі ресурси. Найчастіше шахраї надсилають скорочені посилання які починаються з "bit.ly". Це дозволяє обійти систему безпеки соціальної мережі або месенджера.

Від чужого імені просять гроші в борг

Єдиний спосіб захистити себе – відмовитися від використання сумнівних програм і додатків і не відкривати посилання, які викликають сумніви. Якщо ви не впевнені, що лінк надіслав не шахрай, спробуйте скопіювати його і ввести в адресний рядок пошуковика. Також варто акуратніше ставитися до інформації, якою ви ділитеся через месенджери. Навіть якщо ви видалите фотографії та повідомлення зі свого аккаунта, ніхто не може гарантувати, що хакери не зможуть зламати обліковий запис співрозмовника.