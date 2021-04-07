Шахраї під виглядом комунальників обкрадають українців: розкрито схему

В Україні спостерігається нова хвиля шахрайських злочинів. Аферисти називаються то соцпрацівниками, то комунальниками, то правоохоронцями і під різними приводами виманюють гроші.

Про це повідомляє "Сегодня". Так, у 94-річної Олени Перепелиці з Сум шахрайка виманила майже 40 тис. грн. Непрохана гостя розповіла пенсіонерці про грошову реформу. Набрехала, що необхідно замінити старі купюри на нові. Сумчанка і віддала їй всі заощадження.

Відзначається, що найчастіше жертвами аферистів стають саме одинокі жінки за 60. Вони і довірливі, і переважно не здатні чинити гідний опір.

Співробітник відділу комунікації управління Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко розповідає, що шахраї часто представляються працівниками енергонагляду, газового господарства, соціальними працівниками та під різними приводами виманюють гроші. Поліцейські радять перевіряти документи, насамперед посвідчення, перш ніж пустити в будинок.

Також серед найпоширеніших – телефонні махінації. Досі є люди, які вірять в історію про ДТП – коли їм дзвонять від імені рідних і терміново просять грошей, щоб залагодити проблему.

"Ставте якомога більше запитань, дайте можливість собі сприйняти цю інформацію. Навіть прийом – вдихнули, до 10 порахували. Навіть просто вимкніть телефон, дайте собі час обміркувати цю ситуацію. Якщо ви захочете, то передзвоніть. Найчастіше там зворотного зв'язку немає", – розповідає психіатриня Олена Балинська.

Крім того, радять у разі найменших сумнівів перестрахуватися. Зателефонуйте рідним або наберіть поліцію. Правоохоронці кажуть: зловити таких шахраїв дуже складно. З початку 2021-го в їхні тенета потрапили майже сто жителів тільки на Сумщині. Лише половину цих злочинів розкрили.

Нагадаємо, номери телефонів українців продають в інтернеті на спеціальних сайтах. Під час купівлі контакти можна вибирати як за населеними пунктами, так і за банками, послугами яких користується людина. Шахраї крадуть номери і обманом змушують людей віддавати гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL: