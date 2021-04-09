Рахунки українців у банках блокують через сумнівні операції: як цього уникнути

В Україні почастішали випадки, коли банки можуть раптово заблокувати кошти на рахунках громадян і зажадати документи, що підтверджують джерело доходів. Щоб не зіткнутися з проблемами, всім клієнтам рекомендують заздалегідь повідомляти банку про зміни у своєму фінансовому становищі. Наприклад, надати довідку з місця роботи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Припинятися можуть ті операції, які не відповідають типовому поводженню для певної категорії клієнтів.

Наприклад, невідповідність доходів. Людина отримує зарплату в 10-20 тис. грн щомісяця, а потім раптово пробує внести на рахунок 200 тис. грн.

Однією з причин також можуть стати регулярні однотипні платежі. Наприклад, людина щодня отримує певну суму коштів і переводить її в банкоматі. Або кожен день по кілька разів отримує перекази від різних фізосіб. Така поведінка здасться банку дуже схожим на підприємницьку діяльність, яку не можна вести за допомогою приватних рахунків.

Член Ради НБУ Віталій Шапран рекомендує заздалегідь повідомляти про зміни у своєму фінансовому становищі. Якщо ФОП – можна надати декларацію в податкову, якщо продавали квартиру – копію договору на купівлю-продаж квартири.

"99% громадян зазвичай роблять це тільки при нагадуванні банку. Банк не зацікавлений у припиненні вашого обслуговування, але йому потрібно знати джерела походження ваших коштів. Ваша ж задача, як клієнта, забезпечити банк всією необхідною інформацією для того, щоб він виконав покладені на нього законом функції", – каже Шапран.

Якщо у вас останнім часом не було різких змін у фінансовому становищі та з походженням ваших коштів все в порядку – переживати не варто. Навіть якщо банку здасться дивною якась транзакція, і він заблокує ваш рахунок, ви зможете оперативно вирішити цю проблему і гроші знову до вас повернуться.

Так, випадки, в яких банк може позбавити вас законно отриманих коштів – вкрай малоймовірні. Але от якщо ваша діяльність виходить за рамки закону, наприклад, ви намагаєтеся піти від сплати податків, то ризикуєте втратити заробітку і потерпіти величезні збитки.

Раніше повідомлялося, що українські банки передають інформацію про відкриття рахунку в Державну податкову службу фізособою-підприємцем (ФОП) – навіть в тому випадку, якщо він відкриває особистий рахунок. Це вони зобов'язані робити за законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :