Раді запропонували механізм для масового працевлаштування безробітних в Україні

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт №5262 щодо внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення". Документом встановлюються норми для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць і офіційного оформлення працівників.

Ініціатором законопроєкту виступає народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Заремський. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

На думку автора документа, в Україні дуже великий відсоток неофіційного працевлаштування громадян. Особливо гостро ця проблема стоїть для осіб, які втратили роботу, або для молоді, яка не може працевлаштуватися.

Для усунення цієї проблеми проєктом Закону пропонується частково відшкодувати роботодавцям суми заробітної плати працівників, яких вони найняли з кількості зареєстрованих як безробітні відповідно до Закону "Про зайнятість населення". Так, згідно з документом:

роботодавцям, які приймають на роботу осіб, які були зареєстровані як безробітні відповідно до Закону, – протягом 3 місяців територіальним органом Мінекономіки відшкодовується 20% заробітної плати таких осіб;

роботодавцям, які приймають на роботу осіб, які були зареєстровані як безробітні відповідно до Закону і яким на момент працевлаштування не виповнилося 25 років, – протягом 3 місяців територіальним органом Мінекономіки відшкодовується 30% заробітної плати таких осіб.

Після ухвалення цього законопроєкту прогнозується зниження кількості безробітних громадян і підвищення офіційно працевлаштованих оосіб, що, зі свого боку, підвищить рівень бюджетних надходжень. Про те, з якого джерела буде проводитися відшкодування роботодавцям вищевказаних сум, у супровідних документах до законопроєкту не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстрували документ, яким пропонується створити для роботодавців матеріальний стимул у разі прийому на роботу осіб пенсійного віку, а також збереження працевлаштування таких осіб.