Раді рекомендують звільнити від сплати штрафів за кредитами деяких українців

Верховній раді пропонують звільнити переселенців від наслідків невиконання грошових зобов'язань, а також обмежити для таких осіб розмір відсотків за користування кредитом (позикою), які нараховуються протягом встановленого договором часу. Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Комітет з прав людини рекомендує прийняти у другому читанні відповідний законопроєкт №2329. Раніше його в першому читанні підтримали 333 народних депутата. Авторами документа є нардепи від партії "Слуга народу": Максим Ткаченко, Ірина Аллахвердиева, Руслан Горбенко і Олексій Кузнєцов.

Законопроєкт передбачає, що загальна сума відсотків за договорами кредитів і договорами позик для боржників - внутрішньо переміщених осіб не може перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання. При цьому пропонується зобов'язати кредиторів провести перерахунок заборгованості для внутрішньо переміщених осіб.

За невиконання внутрішніми переселенцями зобов'язань за договорами кредиту та позики не буде нараховуватися:

неустойка (штраф, пеня);

індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання;

відсотки річних від простроченої суми;

інші фінансові санкції.

Також законопроєктом встановлюється, що переуступка (продаж, передача) прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики з внутрішньо переміщеними особами без згоди боржника забороняється. Це не дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям.

Однак документ містить ряд обмежень. Зокрема, зміни торкнуться тих боржників, які до моменту початку АТО сумлінно виконували грошові зобов'язань, але не тих, хто після початку операції не вчинив жодного платежу. Також передбачено, що вищевказані правила не поширюються на тих переселенців, кредитори яких доведуть наявність у них прострочення сплати основного боргу або відсотків до початку АТО (станом на 14 квітня 2014 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада прийняла законопроект, який повинен врегулювати роботу колекторських компаній і захистити боржників при простроченої заборгованості.