Продукти в Україні подорожчали: що буде з цінами найближчим часом

В Україні подорожчали майже всі продукти. Серед лідерів щодо зростання в ціні – цукор (на 46%), гречана крупа (35%), яйця (30%), соняшникова олія (на 22%) і яблука (11,4%). За прогнозами експертів, ціни повинні стабілізуватися до кінця березня, проте напередодні великодніх свят може статися ще один стрибок.

З початку 2021-го також помітно подорожчала свинина (на 13% до 130 грн/кг) та борошно (на 6% до 13,5 грн/кг). Про це повідомляє ГолосUA.

"Якщо говорити про подорожчання продуктів найближчим часом, то, напевно, такого не побачимо. Продукти свій максимум показали. Будуть дешевшати найближчим часом яйця. Сьогодні ціни на яйця не є ринковими. Це гойдалки. Наразі ці гойдалки в найвищій точці. Але термін зберігання яєць 30-32 дні, продукція залежується, її треба продавати, і ми побачимо зниження вартості", – говорить директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він також нагадав про майбутнє сезонне зниження ціни на молочну продукцію, оскільки скоро почнуть випускати на пасовища худобу і надої збільшаться. "Щодо решти продуктів ми зможемо сказати тільки за результатами збору врожаю всіх культур", – зазначає експерт.

За прогнозами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ціни повинні стабілізуватися до кінця березня. Спеціалісти також переконані, що продукти не будуть демонструвати колишні цінові піки.

"Уже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об'єктивні чинники, але також ми фіксуємо спроби монопольних змов і маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників і торгових мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни", – заявляв прем'єр.

Уточнюється, якщо 2020-го зростання вартості продуктів і споживча інфляція припадала на друге півріччя, тобто на жовтень-грудень, то 2021 року – навпаки, отримаємо найбільше зростання цін у перші місяці року. Далі ситуація буде більш стабільною.

"У нас із вами ще великодні свята, а перед ними починається ажіотажний попит на все те, що ми кладемо у великодній кошик. Це молочка, яйця, хліб, ковбаса. Я б не поділяв ілюзій, що перед великодніми святами щось почне дешевшати", – заявляє економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, в Україні ціни на хліб 2021 року можуть вирости на 15-17%. Це пов'язано із зростанням цін на продукти, з яких готують хліб.

Як повідомляв OBOZREVATEL: