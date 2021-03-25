ПриватБанк пропонує пів року безплатної музики: як отримати подарунок

ПриватБанк дарує доступ до 70 мільйонів треків від Apple Music своїм клієнтам. OBOZREVATEL розібрався, як отримати безкоштовну передплату.

В Україні з'явилася можливість скористатися доступом до Apple Music безкоштовно. Державний ПриватБанк в партнерстві з компаніями Apple і Visa запустили акцію, що дозволяє отримати до шести місяців вільного доступу до одного з топових міжнародних стрімінгових сервісів.

Стандартна індивідуальна передплата Apple Music в Україні коштує $4,99 на місяць. Формат передплати зручний тим, що включає в себе всю музику на сервісі і дозволяє забути про необхідність купувати треки або альбоми окремо.

Тепер же, завдяки акції від ПриватБанку, як нові, так і діючі передплатники сервісу можуть отримати ще один бонус від використання Apple Music – безкоштовний доступ до індивідуальної передплати на термін від трьох місяців до півроку.

Як отримати безкоштовний доступ до Apple Music

Щоб стати учасником акції і слухати музику безкоштовно, спочатку потрібно зареєструватися за посиланням. Потім – безкоштовно перевипустити будь-яку свою карту в Приват24 на Digital-карту Visa.

Покрокова інструкція:

Авторизуйтеся в Приват24. Виберіть карту для перевипуску – кредитну ("Універсальна") або дебетову ("Карта для виплат"). У правому верхньому куті екрану спочатку натисніть на значок шестерінки, потім на пункти "Перевипустити карту" і "Digital-карта". Оберіть платіжну систему Visa і натисніть "Продовжити".

Ваша нова картка з'явиться в "Гаманці" протягом 10 хвилин.

Що ви отримаєте в результаті

6 місяців безкоштовного Apple Music новим користувачам музичного сервісу.

3 місяці безкоштовного Apple Music клієнтам, які раніше вже користувалися сервісом, але зараз не мають передплати.

3 місяці безкоштовного користування Apple Music клієнтам, які мають підписку на Apple Music.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Тобто навіть якщо ви вже користуєтеся Apple Music, все одно отримуєте підписку в подарунок від ПриватБанку. Клієнти, які виконали всі умови акції, отримають в додатку Приват24 повідомлення з формою, яке дозволить активувати безкоштовну передплату на Apple Music протягом тижня.

Нагадаємо, що багатоплатформовий сервіс Apple Music дозволяє слухати музику не тільки на гаджетах компанії Apple, але і на інших платформах: Android, Windows, Sonos, різних версіях смарт-ТБ і у вебверсії.

З Apple Music можна не лише прослуховувати улюблені треки, але й розширювати свої музичні горизонти. "Розумні" алгоритми сервісу та команда музичних редакторів аналізують ваші уподобання, рекомендуючи музику за смаком. Тим, хто завжди йде в ногу з часом, сервіс пропонує ТОП-100 найпопулярніших треків у світі і в Україні, добірки хітів, новинки та подкасти. У сервісі можна вивчати тексти улюблених пісень, визначати трек і виконавця за невеликим фрагментом твору.

Записи в Apple Music можна прослуховувати офлайн, якщо у вас немає доступу до інтернету – для цього достатньо попередньо їх зберегти. Усі треки в Apple Music транслюються з бітрейтом 256 кбіт/с у форматі AAC. Apple Music включає радіостанцію Beats 1, що моделюється, блог-платформу Connect, яка дозволяє музикантам розміщувати в ній свої фото, нотатки, відео та музику.