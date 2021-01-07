Працювати, поки дозволяє організм, і відкладати: у "Слузі" розповіли про майбутнє українців на пенсії

Українцям, щоб підготуватися до пенсії, потрібно працювати, поки дозволяє організм, і відкладати.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. "Готуватися працювати максимально довго, поки дозволяє організм, щоб була заробітна плата, яка забезпечує до пенсії додатковий дохід і намагатися накопичувати. Скільки можливо, стільки і відкладати на старість, – сказала політикиня.

Зазвичай пенсійний вік в Європі 65 – 67 років, додає депутатка. Щоб раніше вийти на пенсію, потрібно накопичити значну суму.

"Європейські цілі в пенсійній реформі – добровільний, а не обов'язковий вибір віку для виходу на пенсію, право працювати так довго, скільки людина може і хоче, і можливість поступового виходу на пенсію", – каже Третьякова.

При цьому зберігається можливість діяльності на пенсії, наприклад, робота в громадських інституціях. Деякі країни пропонують людям пенсійного та передпенсійного віку виконувати муніципальні роботи. Наприклад, в Німеччині жінки похилого віку виписують штрафи за неправильну парковку.

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