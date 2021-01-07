Працювати, поки дозволяє організм, і відкладати: у "Слузі" розповіли про майбутнє українців на пенсії
Українцям, щоб підготуватися до пенсії, потрібно працювати, поки дозволяє організм, і відкладати.
Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. "Готуватися працювати максимально довго, поки дозволяє організм, щоб була заробітна плата, яка забезпечує до пенсії додатковий дохід і намагатися накопичувати. Скільки можливо, стільки і відкладати на старість, – сказала політикиня.
Зазвичай пенсійний вік в Європі 65 – 67 років, додає депутатка. Щоб раніше вийти на пенсію, потрібно накопичити значну суму.
"Європейські цілі в пенсійній реформі – добровільний, а не обов'язковий вибір віку для виходу на пенсію, право працювати так довго, скільки людина може і хоче, і можливість поступового виходу на пенсію", – каже Третьякова.
При цьому зберігається можливість діяльності на пенсії, наприклад, робота в громадських інституціях. Деякі країни пропонують людям пенсійного та передпенсійного віку виконувати муніципальні роботи. Наприклад, в Німеччині жінки похилого віку виписують штрафи за неправильну парковку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не достатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
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