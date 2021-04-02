Польща заявила, що буде забирати "руки і мізки" з ближніх країн: правила для заробітчан спростять

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Говін заявив, що його країна повинна "імпортувати ці руки і, передусім, мізки і уми з держав, які культурно близькі". Для цього уряд готує нові, спрощені, правила міграційної політики для заробітчан.

Про це повідомляє видання Rfm24. "Ми закінчуємо роботу над документом продуманої міграційної політики. Він включатиме пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у галузях, де спостерігається нестача польської робочої сили", – сказав Ярослав Говін.

На думку віцепрем'єра, щоб Польща повернулася на шлях економічного розвитку, необхідно залучити робочу силу, особливо в ті галузі, де спостерігається дефіцит кадрів.

"У межах "Нового курсу" моя група запропонує податковий механізм, який стимулюватиме людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати. Ми також завершуємо підготовку документа в міністерстві, який буде формою продуманої міграційної політики, буде включати пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у галузях, де явно відчувається брак польської робочої сили", – додав політик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "заробітчани" переказали в Україну втричі більше грошей, ніж інвестори за 2020 рік. Фактично перекази від тих, хто перебуває за кордоном, є одним із основних джерел надходження валюти в країну.