Половина українців не зможе отримати пенсію у 60 років: як будуть посилювати правила

В Україні 45% тих, хто досяг 60-річчя, вже через шість років змушені будуть працювати до 63 або 65 років. Це станеться через посилення вимог до стажу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Рішення про введення нових вимог до стажу ухвалено ще в 2017-му.

Січень 2022 року. Вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців. Усі, хто не виконає умови, муситимуть працювати до 63 або 65 років:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Варто зазначити, що стаж почали жорстко враховувати тільки з початку 2000-х, до цього трудові книжки могли лежати на підприємствах, які не працюють, а стаж враховувався.

Січень 2023-го. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати щонайменше 30 років стажу. Уже цю вимогу не зможе виконати чимало українців, зазначає Ткаченко. Поступово кількість тих, хто вимушено працює до 63 і 65 років, буде зростати:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 30 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 20 років стажу.

Січень 2024-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 31 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 21 до 31 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 21 років стажу.

Січень 2025-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 32 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 22 років стажу.

Січень 2026-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 33 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 23 років стажу.

Січень 2027-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 34 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 24 років стажу.

Січень 2028-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.