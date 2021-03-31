Пенсіонерів в Україні примусово переведуть на банківські картки, – Смілянський

Олександр Литвин Особисті фінанси 10:31, 31.03.2021 Оновлено: 10:48, 31.03.2021

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Міністерство соцполітики планує перевести всіх пенсіонерів, крім тих, хто не може пересуватися через інвалідність і тих, кому більш ніж 80 років, на виплату пенсій за допомогою банківських карток.

Про це керівник компанії повідомив на своїй сторінці в Facebook. В результаті "Укрпошта" втратить частину свого доходу від доставки пенсій. Раніше міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що з 2004 по 2021 рік середня ціна доставки однієї пенсії виросла з 3,12 до 60 грн. Попередній уряд уже підвищував тарифи, в середньому на 45%.

Facebook Ігоря Смілянського
Facebook Ігоря Смілянського

Після конфлікту з "Укрпоштою", яка зажадала підвищити тарифи на доставку пенсій, як пише Смілянський, Мінсоц запропонував перевести левову частку пенсіонерів на банківські картки. Зараз пенсії через "Укрпошту" отримують 3,6 млн українців.

"Мінсоц вносить проєкт постанови, про примусовий, з 1 вересня 2021 року, переказ на картки усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять, і тим, кому більш ніж 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати наявні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км", – написав Смілянський.

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