Пенсії в Україні різко впадуть: в Мінсоці показали дані

В Україні рівень пенсій в порівнянні зі звичною зарплатою обрушиться з 29% до 18-20%. В результаті на заслуженому відпочинку можна буде отримувати тільки п'яту частину від своєї зарплати.

Про це йдеться в опублікованих Міністерством соціальної політики даних. "Розмір пенсії не буде зменшуватися в гривнях. Але це означає, що зарплати будуть рости швидше, ніж пенсії, і при виході на пенсію з солідарною системою людина зможе отримувати тільки п'яту частину від того, що заробляла", – пояснюють у відомстві.

Мінсоц

Мінсоц

"Подивіться на другий малюнок і уявіть, скільки мають зі своїх заробітків віддати працюють, щоб пенсіонери з цих коштів отримали гідні пенсії? При цьому, картинка ще оптимістична, адже не всі люди працездатного віку працюють, а з працюючих не всі або не в повному обсязі сплачують внески", – відзначають у відомстві.

Детінізація зайнятості та зростання числа робочих місць – не вирішать питання, додають в міністерстві. У Кабміні впевнені, що разом з економічним зростанням і детінізацією потрібні пенсійні накопичення, які будуть приватною власністю людини, будуть формуватися протягом трудового періоду їм самим і його роботодавцями, і з яких людина потім додатково до солідарної зможе отримувати другу, накопичувальну пенсію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.