Пенсії в Україні перерахують у п'ять кроків: хто і скільки отримає

В Україні 2021 року збільшать пенсії для 10 млн осіб. Підвищення пройде в п'ять етапів, а перший відбудеться вже з 1 січня.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики. Серед запланованих раніше індексацій, також проведуть підвищення виплат усім українцям, які досягли віку 75 років. Вони отримають надбавку в розмірі 400 грн.

Як будуть підвищувати пенсію 2021 року:

З 1 січня мінімальну пенсію піднімуть із 2100 грн до 2400 грн.

З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищувати пенсію, вважається 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

У липні збільшать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це підвищення стосуватиметься 1 млн пенсіонерів.

У липні буде підвищено прожитковий мінімум. В Україні перерахують усі надбавки до пенсій, усі понаднормові надбавки за стаж.

У грудні планується зростання прожиткового мінімуму, що теж призведе до збільшення пенсій.

Як підвищать пенсії

Є й неприємне нововведення – із січня 2021-го українцям перестануть призначати тимчасову виплату для тих, хто не матиме необхідного стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.