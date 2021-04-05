Пенсії українцям перерахували за новими правилами: що змінилося

В Україні з 1 квітня провели автоматичний перерахунок пенсій тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку. Однак через новий облік даних, дані про розмір надбавки будуть пізніше.

Про це йдеться в роз'ясненні газети "Пенсійний кур'єр", яке опубліковано на офіційній сторінці видання у Facebook. "Отже, на 1 квітня 2021 року даних про страховий стаж та заробітну плату за січень та лютий 2021 року в Реєстрі не буде. Автоматичний перерахунок пенсіонерам, що працюють, буде проведено після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період", – йдеться в публікації.

Сам перерахунок провели не 1 квітня, але підвищення буде через кілька тижнів. З 1 січня 2021 року набрали чинності зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та Податкового кодексу України, якими передбачено подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб щокварталу (замість щомісяця). Строки подання такої звітності (податкового розрахунку) встановлено Податковим кодексом України – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Тобто дані будуть тільки в середині квітня. "Дата проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, що працюють, залишається незмінною! Як передбачено Законом, це – 1 квітня 2021 року", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.