"Найдорожчі кілометри в житті": ціни на таксі в Києві злетіли в перший день локдауну

У Києві, 5 квітня, через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі злетіли в 2-4 рази. Служби автоматично переглянули свої тарифи, виходячи з підвищеного попиту.

В результаті киянам пропонують заплатити 450-800 грн за поїздки, які ще кілька днів тому обходилися в 180-250 грн. Наприклад, поїздка від метро Академмістечко до Хрещатика, яка підземкою зайняла б 22 хвилини, а на машині близько півгодини, обійдеться як мінімум в 437 грн, хоча в звичайний день коштувала б не більше 180 грн.

Найпопулярніші служби таксі пропонують:

Uber – 437 грн;

Bolt – 481 грн;

Uklon – 445 грн.

Служби таксі пояснюють таке зростання цін алгоритмом. Мовляв, зростає попит на таксі, з'являється підстави для того, щоб піднімати ціни. Нагадаємо, така ж ситуація спостерігалася і в минулому році, коли під час повного локдауну таксі підвищили ціни в 3-4 рази.

У розпорядження OBOZREVATEL також потрапив ефір інших служб таксі (система при якій співробітники таксі вибирають собі замовлення), в них вартість поїздок збільшена не так значно, як у популярних сервісів, які розраховують ціни виходячи з алгоритмів.

Кияни ж реагують на вартість таксі в своїх соціальних мережах. "Це могли бути найдорожчі 24 км в моєму житті. Але немає", – пише Наталія Сад.

"А якщо терміново потрібно дістатися до місця, а таких коштів немає", – обурюється журналіст Наталя Савченко, якої служби таксі нарахувала 806 грн за поїздку по Києву "зі знижкою".

"Як вам такі ціни на таксі", – пише юрист Клим Братковський.

Підприємець Дмитро Шуманів зазначив: через зміни цін "елітне таксі" однієї зі служб виявилося дешевшим, ніж її бюджетний аналог.

Що заборонено в Києві з 5 квітня:

робота всіх шкіл і дитячих садів;

робота всього громадського транспорту за винятком перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками;

робота закладів громадського харчування – дозволено тільки доставку і продаж на винос;

робота продуктових ярмарків.

Локдаун у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. На них розвісили попередження про кількість хворих дітей на коронавірус у столиці.