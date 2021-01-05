МВФ поставив нові умови: чи отримає Україна гроші і до чого готуватися

Україна до кінця січня проводитиме переговори з МВФ про новий транш. Приїзд місії переносився неодноразово, а через пандемію зустрічі взагалі проведуть в онлайн-форматі.

Які умови ставить Фонд і чи реально отримати новий кредит – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У взаємодії України і МВФ останнім часом накопичилася низка проблем, які необхідно вирішити для продовження роботи. У МВФ упевнені: Україна не виконує саму рамку співпраці.

Серед головних проблем – занадто роздутий дефіцит бюджету-2021 (5,5% від ВВП). Документ потрапив до парламенту тоді, коли його просто не можна було не проголосувати, адже початок нового бюджетного року без ухваленого бюджету загрожував поглибленням поточних проблем. Але і в експертів, і в самих депутатів до законопроєкту було багато питань. Колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта припускає, що його можуть почати переглядати вже в січні, зокрема і через наполегливе прохання МВФ.

Друга проблема – боротьба з корупцією. У МВФ вважають, що останнє рішення Конституційного суду і всі рухи навколо НАБУ також порушують рамку співпраці. Але щодо цього питання українська влада вже пішла назустріч: у парламенті ухвалюють закони на заміну тим, які були скасовані, а глава НАБУ поки залишається на своїй посаді.

З невиконаних рамкових умов є ще судова реформа, яка раніше була запланована на цю осінь, але зникла з порядку денного. Кадрові перестановки в НБУ теж можуть стати каменем спотикання, адже для МВФ, як і для всіх, хто фінансує Україну, незалежність регулятора від влади – це першорядне питання.

Також серед проблемних моментів економіст Олексій Кущ виділяє розгляд у Раді законопроєкту про локалізацію випуску промислової продукції під держзакупівлі.

Попри всі розбіжності, експерти впевнені: українському уряду вдасться досягти домовленостей з Фондом, а гроші ми отримаємо вже на березень.

"Зараз пауза в співпраці закономірна, – каже Олексій Кущ. – МВФ не любить кредитувати Україну, коли припиняється виплата зовнішніх боргів. Останнього разу нам дали 2 млрд в червні, а вже у вересні ми виплатили рекордні 2 млрд доларів за зовнішніми позиками. Ці гроші буквально кілька місяців побули в резервах НБУ. До весни виникла якась пауза у виплаті боргів. Тому МВФ побоюється, що ми витратимо гроші на свої потреби, а не в інтересах зовнішніх кредиторів, і не дає їх заздалегідь. Думаю, співпраця активізується ближче до весни".

18-місячну програму stand-by для України на 5 млрд дол в МВФ затвердили ще 10 червня 2020 го. Згідно з меморандумом, після першого траншу на 2,1 млрд дол, який ми отримали 12 червня, було заплановано чотири перегляди програми. До кінця 2020-го повинні були отримати ще два транші. Але низка політичних рішень, зокрема втручання в антикорупційну інфраструктуру, поставили під загрозу і транші, й усю подальшу співпрацю.

Переговори почалися 21-го грудня, а через свята триватимуть і більшу частину січня. "Об'єктивно, зараз чиновники міжнародних організацій нікуди не їздять, – стверджує керівник із політичних питань Київської школи економіки, колишній в. о. міністра економіки Павло Кухта. – Не думаю, що варто тут шукати інші інтерпретації. Швидше за все, така політика цих організацій. Вони дуже обережно ставляться до здоров'я своїх співробітників".

Дійсно, через пандемію більшість важливих питань світової політики зараз вирішуються дистанційно. Одна з головних причин, чому наш уряд так чекав чергової місії МВФ – великий дефіцит бюджету-2021. Навіть після урізання витрат і збільшення доходів до другого читання, Україна не зможе виконати його самостійно.

Не секрет, що МВФ покриває далеко не весь дефіцит бюджету України. Для порівняння: згідно з останньою програмою stand-by Україна може отримати транші ще на 2,9 млрд дол, водночас дефіцит бюджету-2021 складе приблизно 8,7 млрд дол. Щонайменше 2/3 ми повинні позичити в інших кредиторів на зовнішніх і внутрішніх ринках. Могли б ми тоді не брати в борг у МВФ? Могли б, адже багато країн світу не співпрацюють з Фондом, а позичають у інших партнерів. Але для цього треба мати репутацію хорошого позичальника, з чим у нас поки не складається.

"МВФ – це сигнальний якір для інвесторів, – пояснює Кухта. – Україна має дуже тривалу історію безглуздої економічної політики, яку періодично підкріплюють уряди, залежні від олігархів".

Водночас економіст Олексій Кущ підкреслює – якщо співпраця з МВФ допомагає знаходити інших кредиторів, то прямих інвесторів навпаки відлякує:

"Для інвесторів, які здійснюють прямі інвестиції, співпраця з МВФ – це вкрай негативний сигнал. Як чорний прапор, який вивішується на кораблі під час епідемії чуми чи холери. Інвестор розуміє, якщо країна співпрацює з МВФ – у неї серйозні проблеми, вона інфікована кризою і грошей туди краще не вкладати. Україна приваблювала максимальні обсяги прямих інвестицій тоді, коли ми не співпрацювали з Фондом, і навпаки, коли співпрацювали – інвестиції були мінімальними", – описує підводні камені партнерства Кущ.

Щоб зберегти економіку, йти на поступки Фонду все одно доведеться. У владі це розуміють, тому місія, незважаючи на деяке зволікання, має всі шанси на успіх.