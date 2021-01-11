Маск оголосив, що продасть усе майно заради міста на Марсі

Засновник компанії SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі, вирішив продати все своє майно, щоб мати якомога більше капіталу для фінансування майбутньої колонії на Марсі.

За словами американського мільярдера, люди повинні знати, як серйозно він налаштований колонізувати Червону планету. Про це пише Business Insider.

"Я також просто намагаюся прояснити, що серйозно ставлюся до цього. І справа не в особистому споживанні. Тому що люди будуть нападати на мене і говорити: "О, у нього все це майно". Добре, тепер у мене його більше немає", – сказав Маск.

У травні минулого року він оголосив, що планує продати "майже все" своє майно і що у нього "не буде дому". Відтоді підприємець розпродав декілька будинків зі свого портфеля нерухомості, які колись коштували більше $100 млн.

Також у 2020 році підприємець продав декілька дорогих об'єктів нерухомості, зокрема три сусідні будинки в районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі та маєток, який раніше належав актору Джину Уайлдеру. За це він отримав загалом понад $62 млн.

Зазначається, що Маск має грандіозні плани на те, як витратити свій статок, що становить приблизно $188 мільярдів.

"Фактично, у мене майже не буде власності, що має грошову вартість, крім акцій компаній. Якщо на роботі справи йдуть напружено, мені подобається просто спати на фабриці або в офісі. І мені, очевидно, потрібно місце, якщо там мої діти. Так що я просто зніму житло або щось схоже", – пояснив він в одному зі своїх інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілон Маск став найбагатшою у світі людиною. Він обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса. Трапилося це на торгах, коли вартість акцій його компанії виросла 5,38% до $ 796,38.