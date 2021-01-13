Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: що буде з гривнею

Олександр Литвин Особисті фінанси 11:32, 13.01.2021 Оновлено: 11:35, 13.01.2021

В Україні курс долара опустився нижче за психологічну позначку в 28 грн/$. Так, у банках валюту купують уже за 27,8 грн/$. Довідкова вартість від Національного банку становить 28 грн/$. Усього за три дні американська валюта подешевшала на 40 копійок.

Про це йдеться в даних статистики НБУ і в обмінниках. Наприклад, у ПриватБанку долар коштує 27,8/28,1 грн/$, вартість долара в обмінниках становить 28,06/28,27 грн/$. Є кілька причин:

  • скоротилися обсяги імпорту, попит зменшився;

  • українці стали менше купувати долари;

  • іноземці стали активніше купувати українські державні цінні папери (ОВДП).

Як подешевшав долар
НБУ
Готівковий долар подешевшав
finance.ua

Зазначимо, що видання Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту й відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Окрім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".

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