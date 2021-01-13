Курс долара в Україні опуститься нижче від важливої позначки: прогноз НБУ

Олександр Литвин Особисті фінанси 01:47, 14.01.2021

В Україні курс долара з 13 до 14 січня знизиться із 28,04 до 29,97 грн/$, опустившись нижче за знакову позначку.

Про це йдеться в даних статистики НБУ і в обмінниках. Варто зазначити, що НБУ фіксує усереднену вартість долара, виходячи з даних щодо всіх здійснених на ринку угод. Довідковий курс характеризує ситуацію на валютному ринку, однак населення купувати долари за такою ціною не може.

Є кілька причин:

  • скоротилися обсяги імпорту, попит зменшився;

  • українці стали менше купувати долари;

  • іноземці стали активніше купувати українські державні цінні папери (ОВДП).

Як змінився курс долара
НБУ

Зазначимо, що видання Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту й відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Окрім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшої корекції до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".

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