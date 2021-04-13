Кому в Україні платять понад 110 тисяч: названо найкращі вакансії

В Україні середню зарплату в 112 тис. грн платять розробникам, які володіють мовою програмування С++. У п'ятірці найбільш високооплачуваних вакансій пропозиції тільки для фахівців IT.

Про це йдеться в статистиці кадрового порталу rabota.ua. При цьому середня зарплата становить 12 тис. грн. Вакансій із зарплатою від 39 тис. грн – 3,7 тис. по всій країні.

Найбільш високооплачувані вакансії:

Senior С++ developer – 112 тис. грн

Senior Python developer – 100 тис. грн

Senior Front-End developer – 95 тис. грн

Senior HTML developer – 95 тис. грн

Senior JavaScript developer – 93 тис. грн.

Як стверджує колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, незважаючи на коронакризу, динаміка зростання зарплат українців 2021-го не буде сильно відрізнятися від попередніх років:

"Ситуація зі зростанням зарплат зазвичай стабільна з року в рік. Зараз економіка кардинально не змінилася, тому змін чекати не варто. Можна зробити висновок, що 2021-го зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було раніше, в 2018-2019 роках".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.