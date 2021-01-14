Кому в Україні пенсії підвищать на 850 грн: перерахунок закладено в бюджеті

Олександр Литвин Особисті фінанси 12:24, 14.01.2021 Оновлено: 12:52, 14.01.2021

В Україні мінімальну пенсію з 1 липня 2021 року збільшать із 1769 до 1854 грн. Водночас мінімальну виплату підвищать відразу на 850 грн до 18 540 грн.

Таке зростання вже передбачено в бюджеті України на 2021 рік. Максимальну виплату отримують ті українці, які за наявності 35 років стажу отримували зарплату приблизно в 5 разів вищу за середню. Відповідно до закону, максимальна пенсія не може бути більшою за 10 мінімальних.

Щоб отримати високу виплату, потрібно:

  • працювати офіційно не менш ніж 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижчий за фактичну зарплату);

  • отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

Зі свого боку мінімальна пенсія прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Саме в липні й станеться індексація. Крім того, в Україні у квітні автоматично перерахують виплати всім, хто досяг пенсійного віку і продовжив працювати. Через підвищення стажу також збільшиться і розмір пенсії. За середньої зарплати і 35 років стажу після перерахунку можна отримувати на 200 грн більше. Якщо ж зарплата була втричі вищою за середню, розмір надбавки становитиме приблизно 600 грн.

Як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має бути орієнтовно 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.

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Економіка Особисті фінанси

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