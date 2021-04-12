Кабмін позбавив деяких ФОПів права на "карантинну" виплату: 8 тисяч отримають не всі

Кабінет міністрів оновив перелік видів діяльності, які можуть претендувати на допомогу в розмірі 8 тис. грн у зв'язку з локдауном у "червоних" зонах. Зокрема, з цього переліку вилучено низку позицій.

Про це йдеться в ухваленій Кабміном постанові №328, опублікованій на урядовому порталі. Документ був ухвалений на засіданні КМУ в середу, 7 квітня.

Зокрема, згідно з постановою, з переліку вилучено:

роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання);

ремонт комп'ютерів та периферійного обладнання;

ремонт обладнання зв'язку та електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;

ремонт побутових приладів, взуття та шкіряних виробів, меблів, годинників і ювелірних виробів;

ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Водночас на допомогу може претендувати роздрібна торгівля залізними виробами, будматеріалами і санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Нагадаємо, виплату допомоги ФОПам і найманим працівникам у розмірі 8 тисяч грн можуть отримати в регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи ("червона" зона). Як і в грудні 2020 року, заявки формуються і подаються через портал "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка.

Заявки необхідно подавати протягом 30 днів із дня введення на території додаткових заходів. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, адреса реєстрації місця проживання заявника, номер банківського рахунку заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN.

До того ж за 8 тис. гривень держдопомоги отримають тільки ті ФОПи і наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких входить у Перелік основних видів економічної діяльності, щодо яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Не підпадають під дію програми ті ФОПи, які не сплатили всі податки за останній квартал, а також ті наймані працівники, середня заробітна плата яких перевищує 30 тисяч грн. на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'ям фізичних осіб-підприємців, які змушені обмежити свою роботу через карантин, будуть платити 2 тисячі гривень допомоги на дитину. На виплату такої допомоги можуть розраховувати ФОПи спрощеної системи першої та другої групи на період із 1 листопада до 31 грудня 2020 року.