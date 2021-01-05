Хто в Україні заробляє від 50 тисяч: названо найкращі вакансії

В Україні зарплату від 50 тис. грн пропонують Angular-розробникам (програміст, який вивчив верстку в HTML, CSS, JavaScript). У списку високооплачуваних вакансій також є медіабаєр – той, хто продає рекламу.

Про це йдеться в даних статистики кадрового порталу rabota.ua. Усього в десятці найвигідніших вакансій одразу дев'ять пропозицій для програмістів.

Найпопулярніші вакансії:

Angular-розробник – 50 000 грн

Python-програміст – 47 500 грн

SQL-програміст – 45 000 грн

C# програміст – 42 500 грн

Ruby on Rails програміст – 40 000 грн

IOS-програміст – 40 000 грн

Full stack програміст – 40 000 грн

Медіабаєр – 39 000 грн

Back end програміст – 38 500 грн

Magento-програміст – 37 500 грн

Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. На 67 тисяч вакансій є 377 тисяч пропозицій. Найбільше вакансій у роздрібній торгівлі.

Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:

безоплатне навчання;

офіс біля метро;

корпоративні заходи;

знижки;

підвищення зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.