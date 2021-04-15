"Євробляхи" в Україні будуть розмитнювати за новими правилами: в Раді розробили формулу

В Україні "євробляхи", які ввезені до кінця 2020 року, розмитнять за особливими умовами. На оформлення дадуть 180 днів із моменту, як закони набудуть чинності. Як підрахував глава профільного комітету Данило Гетманцев, у середньому розмитнення коштуватиме не більш ніж 1000 євро.

Відповідні документи під номерами 4643-д і 4644-д народні депутати розглянуть 15 квітня на позачерговому засіданні Ради, йдеться в опублікованому на сайті парламенту порядку денному.Головний автор документів – заступник голови податкового комітету, "слуга народу" Олександр Ковальчук.

Скільки потрібно заплатити

За новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ – тільки з акцизу. Ось як його порахують:

Базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менш ніж 9 років, то платити її зовсім не потрібно. Далі ставки змінюються так:

машині до 9 років – 0 євро;

машині 10 років – 25 євро;

машині 11 років – 50 євро;

машині 12 років – 75 євро;

машині 13 років – 100 євро;

машині 14 років – 125 євро;

машині від 15 років – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від його об'єму. Щоб його вирахувати, потрібно об'єм помножити на зазначену нижче ставку:

ставка для двигуна до 2000 куб. см – 0,25 євро;

ставка для двигуна до 3000 куб. см – 0,2 євро;

ставка для двигуна до 4000 куб. см – 0,25 євро;

ставка для двигуна до 5000 куб. см – 0,35 євро;

ставка для двигуна від 5001 куб. см – 0,5 євро.

Доплата за дизель становить 100 євро. Для прикладу прорахуємо, який розмір акцизу на розмитнення автомобіля віком 8 і 14 років із бензиновим двигуном 2000 куб. см за старими і новими правилами.

Отже, за новими правилами:

машина віком 8 років – 500 євро;

машина віком 14 років – 625 євро.

За старими правилами:

машина віком 8 років – 800 євро;

машина віком 14 років – 1400 євро.

"Євробляхери" домоглися особливих умов

В Україні вже ухвалювали особливі правила для "євроблях", тоді їм пропонували розмитнити авто зі зниженим акцизом ще й зі знижкою в 50%. Однак зробили це далеко не всі. За різними оцінками в Україні залишаються до 500 тис. машин на "єврономерах". За чинними правилами поліція може оштрафувати їх на 170 тис. грн.

Ольга Ніколаєнко, юристка з митного права, розповіла OBOZREVATEL: питання євроблях уже давно перетворилося на політичне. Однак створення нерівних умов між тими, хто ввіз машини за правилами й заплатив усі податки і збори, і тими, хто зволікає з цим процесом, – податкова нерівність.

У такому разі виникає питання: якщо для того, щоб не платити, досить об'єднатися, прийти під стіни парламенту і влаштувати серію мітингів, навіщо тоді платити?

Як раніше писав OBOZREVATEL, українцям, які їздять на автомобілях з європейською реєстрацією, для легалізації машин доведеться шукати їхніх реальних власників за кордоном. Так, більшість "євроблях" оформлена на європейські компанії, а їхні реальні власники – українці – їздять із дорученнями.