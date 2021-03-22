"Євробляхи" не належать українцям, їм доведеться шукати власників за кордоном, – митний брокер

Українцям, які їздять на автомобілях з європейською реєстрацією, для легалізації машин доведеться шукати їхніх реальних власників за кордоном. Так, більшість "євроблях" оформлена на європейські компанії, а їхні реальні власники – українці – їздять із дорученнями.

Про це в Telegram-каналі написав митний брокер і адвокат Іван Казачук. "Зняти з обліку автомобіль за кордоном без дозволу власника цього автомобіля юридично неможливо... Те, що всім, хто їздить на "євробляхах", потрібно шукати людей, кому ці "бляхи" юридично належать, – це аксіома. Це не ваше майно, юридично. І щоб воно стало вашим, потрібно контактувати з власником", – написав Казачук.

Власником автомобіля до останнього моменту залишається фірма, на яку він оформлений. Якщо людина, яка купила цей автомобіль, отримала всього лише довіреність і після якогось періоду захоче оформити машину на себе, їй доведеться шукати реального власника й оформляти документи.

"Євробляха" – це не ваша власність, не ваш автомобіль. Юридично, той самий директор литовської фірми може у вас його забрати і ви йому нічого не доведете. Прикро... але такий ось юридичний статус "євробляхи". І держава Україна тут нічого не зробить. Це приватна власність іноземних осіб – фізичних і юридичних осіб. І як я раніше говорив, право приватної власності є непорушним", – зазначив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комітет із питань фінансової, податкової та митної політики затвердив варіант нових правил для розмитнення "євроблях". Пропонують протягом 180 днів із моменту ухвалення нового закону (сам документ ще не розробили) виплатити "внесок" у розмірі 8,5 тис. грн і розмитнити авто за пільговими умовами.