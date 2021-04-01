Депутати придумали, як вирішити проблему мільярдних боргів держави із соцвиплат

Народні депутати пропонують звільнити держоргани та органи місцевого самоврядування від необхідності виконувати в строк судові рішення, якщо в бюджеті немає грошей на їх виконання. Такі новації передбачені законопроектом 5310, який зареєстрований у Верховній Раді 29 березня.

Його авторами є нардепи від партії "Слуга народу" : Галина Третьякова, Максим Бужанський, Юлія Яцик, Вікторія Кінзбурская, Геннадій Вацак та інші. Документом вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) щодо відновлення принципу справедливості при здійсненні судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

За інформацією сайту sud.ua, на сьогоднішній день більшість судових рішень, по яких Україна як держава зобов'язана виплатити компенсації своїм громадянам, стосуються соціальних виплат на користь незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів, пенсіонерів тощо). Зокрема, станом на 5 березня 2021 року держзаборгованість за невиконаними судовими рішеннями перед українцями становить 5 мільярдів гривень. Це офіційні дані Державного казначейства України.

Безпідставне невиконання судових рішень суб'єктами владних повноважень в Україні є величезною проблемою при застосуванні інституту судового контролю. Суди все частіше зобов'язують відповідача, зокрема органи Пенсійного фонду, подати звіт про виконання судового рішення та накладають штрафи за їх невиконання без поважних причин у порядку статті 382 КАСУ.

У зв'язку з цим, автори законопроєкту вирішили врегулювати проблему "оригінальним" чином – надати держорганам право законно не виконувати рішення судів протягом невизначеного часу. Зокрема, згідно із законопроєктом, "підставою для відстрочки виконання рішення суду про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів може бути визнаний підтверджений факт відсутності відповідних бюджетних асигнувань та подання до суду доказів прийняття суб'єктом владних повноважень заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань або вчинення інших дій, спрямованих на виконання судового рішення ".

Крім того, документ передбачає, що на керівника суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення суду, не може бути накладено штраф у разі, якщо ним представлений звіт про неможливість виконання рішення суду з огляду на підтверджений факт відсутності відповідних бюджетних асигнувань.

Раніше OBOZREVATEL вже повідомляв, що через невиконання рішень судів по "соціальним" справам Україна постійно опиняється в списку лідерів за зверненням громадян до Європейського суду з прав людини. Восени 2020 року в Комітеті Міністрів Ради Європи констатували, що при нинішньому рівні виконання судових рішень в 2,6% Україна не може гарантувати судовий захист і дієвий доступ до правосуддя.

У зв'язку з цим, в Уряді вже не перший рік думають над тим, що регулювання соціальних гарантій в Україні треба переглянути. Іншими словами, якщо частина соцгарантій зникне із законів, у громадян буде менше підстав вимагати щось від держави в судах.

У зв'язку з цим, Кабмін прийняв розпорядження № 210-р, яким дав доручення Мін'юсту здійснити моніторинг законодавства у сфері соціального забезпечення з метою приведення соціальних гарантій у відповідність із можливостями бюджету. Такий перегляд планують здійснити до кінця 2021 року.