ДБР розкрило схему незаконного видобутку копалин в Україні: через чиновника країна втратила десятки мільйонів

Державне бюро розслідувань (ДБР) закінчило розслідування щодо незаконних дій заступника голови Державної служби геології та надр України. Через незаконний видобуток копалин бюджет втратив 48 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ДБР. "Встановлено, що через безвідповідальне ставлення посадовця до своїх службових обов’язків відбулось самовільне користування надрами одним із гірничодобувних підприємств. Внаслідок чого незаконно видобуто 191 тисячу тонн корисних копалин у період зупинення дії дозволу на їх видобування", – йдеться в повідомленні.

ДБР

До суду подано обвинувальний акт. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років (ч. 2 ст. 367 КК України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Ходосівка на Київщині активісти зафіксували спробу незаконного видобутку піску – було виявлено дві вантажівки, які вивозили пісок з території котеджного містечка "Нова Конча-Заспа CRYSTAL".