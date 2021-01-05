В Україні спростять виплати сім'ям померлих від COVID-19 медиків

Дар'я Дурова Особисті фінанси 22:50, 5.01.2021 Оновлено: 23:44, 5.01.2021

Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови, яка дозволить пришвидшити страхові виплати сім'ям загиблих від COVID-19 медиків.

Документ також повинен спростити процедуру розслідування смертей медичних працівників, яка зараз "є бюрократичною та довготривалою". Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Документ ухвалили на позачерговому засіданні уряду 5 січня. Як розповів Мокан, норми стосуються випадків смертей, що виникли під час карантину, встановленого Кабміном, і протягом трьох місяців від дати його завершення.

Зокрема, проєкт постанови передбачає, що для розслідування смерті лікаря від COVID-19 керівник установи охорони здоров'я, у якій працював медичний працівник, скликає комісію.

Це має відбутися не пізніше ніж наступного робочого дня з моменту отримання інформації про смерть. Розслідування повинне завершитися протягом п'яти робочих днів від дати утворення комісії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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