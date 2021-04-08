Через локдауни в регіонах почали отримувати київські зарплати, – експерт

Володимир Пазій Особисті фінанси 19:24, 8.04.2021 Оновлено: 19:30, 8.04.2021

У зв'язку з карантинними обмеженнями та локдаунами, роботодавці у великих містах стали більш лояльні до дистанційної роботи та почали набирати на вакансії працівників із регіонів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив експерт ринку праці Сергій Марченко. "Багато людей із регіонів отримали можливість працювати дистанційно і претендувати на вакансії в Києві й інших великих містах, які раніше були їм недоступні. Через пандемію роботодавці все більше готові працювати з людьми віддалено. Багато людей, які жили в низькооплачуваних регіонах, як, наприклад, Чернігівська, Закарпатська області, Житомир, Кропивницький, мають можливість отримувати київські зарплати", – сказав фахівець.

Марченко запевняє, що великих скорочень персоналу наразі чекати не варто. Основна хвиля звільнень припала на перший локдаун рік тому.

За словами експерта, на сайтах із пошуку роботи вже спостерігається скорочення кількості вакансій. Зарплати зі свого боку дуже сильно прив'язані до попиту на робочу силу.

"Якщо буде менше вакансій, роботодавці будуть намагатися шукати співробітників на менші зарплати. Адже й у самого бізнесу заробітки наразі зменшені. По суті, ринок праці – це похідна стану економіки. Коли локдаун – економіка затихає", – говорить Марченко.

Нагадаємо, в Україні в списку найбільш високооплачуваних вакансій опинилися пропозиції для програмістів. Більше ніж 65 тис. грн платять програмістам, які володіють мовами ASP.Net, C++ і Java.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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