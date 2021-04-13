Знайти ідею, зареєструвати бізнес за 15 хвилин, сплачувати податки одразу у смартфоні. Сьогодні відкрити власну справу в декілька кліків уже реальність для кожного українця. Моя особиста ціль — створити в Україні були необхідні сприятливі умови для розвитку бізнесу, і щоб ми стали країною підприємців. Держава має не заважати, а допомагати початківцям. Чим меншою є її присутність в економіці, тим краще. Завдяки бізнесу, який сплачує податки, створює робочі місця та інновації — ми існуємо та розвиваємось.

Саме тому Мінцифра максимально спрощує всі можливі процеси для підприємців, зокрема систему сплати податків та подання декларацій для ФОП, автоматизує реєстрацію бізнесу, запускає зручні та доступні онлайн-сервіси. Це також допоможе здолати корупцію, адже чим більше послуг та процесів будуть перенесені в онлайн — тим прозорішою ставатиме система.

Із чого почати, куди звернутися перш за все, які документи потрібні та як не пропустити найважливіші кроки?

Шлях до успіху починається з ідеї. Ми запустили портал Дія.Бізнес. Це one stop shop для підприємців — тут є абсолютно все про бізнес та його підтримку.

Якщо ви ще не визначилися, чим хочете займатися, то на порталі Дія.Бізнес — у розділі "Знайти ідею" — ви побачите список з 100+ варіантами власної справи, які потребують мінімального стартового капіталу. І плюс отримаєте перелік та шаблони всіх необхідних документів для запуску бізнесу.

Почніть з освітнього серіалу "10 кроків для початку власної справи". А далі переходьте у розділ "Сервіси та можливості" з безкоштовними корисними матеріалами. Наприклад, перегляньте чекліст для старту власного бізнесу: що потрібно враховувати при відкритті, веденні чи навіть купівлі бізнесу.

У цьому розділі також багато англомовних темплейтів, які знадобляться, якщо ви плануєте працювати не лише на внутрішньому ринку. Як знайти інвесторів, як перевірити партнерів та вийти на міжнародний рівень, інформація про основні юридичні питання, бухгалтерію та фінанси, захист інтелектуальної власності, банківські програми та програми підтримки — про все це шукайте саме тут.

Також на порталі можна записатися на безкоштовну онлайн-консультацію до експерта з маркетингу, фінансів, податків та інших тем. Для цього необхідно зареєструватися, обрати час у календарі й відправити заздалегідь запитання або тези, а також матеріали про свою компанію чи ідею. Так експерт зможе підготуватися до консультації та допомогти вам.

У нас є чимало прикладів, коли консультації Дія.Бізнес допомагають підприємцям вирішити їхні проблеми. Наприклад, Катерина, власниця школи іспанської мови, пройшла первинну консультацію на сайті Дія.Бізнес, і вже за 30 хвилин їй окреслили всі проблеми школи, визначили їх пріоритетність. А через декілька годин підприємиця отримала стратегію та план для їхнього вирішення.

Консультуємо ми ще й офлайн у центрах Дія.Бізнес. На сьогодні відкрили вже чотири: в Харкові, Миколаєві, Києві та Черкасах. Поступово такі центри з’являться в кожному українському місті з населенням понад 50 тисяч. Тут також є можливість відвідувати бізнес-події для підприємців та навчатися, шукати інвесторів і партнерів. А найкрутіше — кожен може тестувати свій продукт на спеціальній pop-up локації.

Тому, як тільки ви визначитеся з ідеєю проєкту, ви завжди можете отримати професійні поради та настанови у Дія.Бізнес. Навіть більше: у нас є кейси, коли люди, які ніколи раніше не створювали власні проєкти, з першої спроби змогли досягти успіху. Серед них і Павло — CEO RamosesX. Він завітав до Дія.Бізнес з ідеєю, яка стосується IT-напрямку — запобігання випадкової втрати смартфону або його крадіжка. Після проведених нами консультацій і взаємної співпраці, сьогодні проєкт Павла знаходиться в головному офісі Samsung і Huawei.

Як зареєструвати ФОП онлайн за 15 хвилин?

Після того, як ви визначилися з бізнес-ідеєю та дізналися більше про ведення власної справи, можна реєструвати ФОП. Минулого року ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу в світі — відкриття ФОП на порталі Дія. Зараз процес відкриття для ФОП займає 15 хвилин, а для ТОВ — 30 хвилин.

Для цього вам знадобиться лише електронний підпис.Потрібно зареєструватися чи авторизуватися на diia.gov.ua та заповнити онлайн-форму. На порталі Дія є тест і підказки для вибору видів діяльності (КВЕД) і системи оподаткування. Усе максимально доступно і просто. Ось відео інструкція як це зробити.

Вашу заповнену заявку на реєстрацію ФОП буде автоматично надіслано до реєстратора. Крім того, у процесі ви зможете обрати спрощену або загальну форми оподаткування. Заява автоматично передається до податкової.

Насправді, весь процес дуже простий — адже дані, які ви раніше вводили у кабінеті громадянина на порталі Дія, автоматично підтягуються до заяви. Так само, як і дані електронного підпису.

Кількість підприємців, що відкривають ФОП онлайн, значно зросла. Ще в 2019 році лише 5% ФОП відкривались онлайн, а в 2020 ця цифра сягнула близько 40%. Понад 275 тисяч громадян скористалися сервісами для ФОП на порталі Дія.

Цієї весни ми повністю автоматизуємо послуги для ФОП. Так підприємці зможуть уникнути зайвих візитів до держорганів. У кінцевому результаті всі державні послуги мають стати автоматичними та виключити людський фактор. Адже саме завдяки онлайн-сервісам вдасться здолати корупцію.

Як відкрити банківський рахунок онлайн з документами у Дії?

Після реєстрації ФОП вам потрібно відкрити банківський рахунок. Віднедавна, в деяких банках це можна також зробити повністю онлайн — завдяки функції шерингу паспорта в застосунку Дія.

Відтепер клієнтам банків, які мають електронний паспорт у застосунку Дія, більше не потрібні паперові документи для підтвердження своєї особистості в банківському відділенні. А відкривати банківські рахунки можна онлайн з Дією. Це ще один крок, який суттєво спрощує життя підприємців.

Сплата податків для ФОП за спрощеною системою у Дії — коли буде доступна?

Сьогодні одна з проблем, з якою зіштовхується бізнес — це занадто складна і бюрократизована система сплати податків та подання декларацій. Адже потрібно, або самому витратити багато часу, або звернутися за допомогою до бухгалтера. Або ж, як це найчастіше відбувається, — підключати платний сервіс. В Україні близько двох мільйонів ФОПів. І щороку, а деякі і кожен квартал стикаються з цим складним процесом.

Уже цієї весни на Diia Summit ми презентуємо перші послуги в Дії для ФОП 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування. Відтепер можна буде задекларувати доходи, а також сплатити податки і збори ФОП — єдиний податок (ЄП) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ) одразу у вашому смартфоні.

Спочатку через Дію можна буде подати лише звітну декларацію. Поступово додамо й усі інші типи декларацій. Із 1 квітня ФОПи мають подавати декларацію за новою формою. Ми спростили цей процес — замість двох сторінок та понад тридцяти полів, ми залишили чотири.

У новій об’єднаній спрощеній формі декларації з’явилися два нові обов'язкові поля для заповнення — email та мобільний номер телефону. Ми не зберігатимемо ці дані у застосунку, а лише заповнимо їх у декларацію. Також Дія автоматично підтягне інформацію з реєстрів — реєстраційні дані платника податків, граничні дати. Подати декларацію можна буде завдяки Дія.Підпису — кваліфікованому електронному підпису у смартфоні, який ми також презентуємо на Diia Summit.

При заповненні декларації ви зможете обирати — підключити опцію "інтеграції з банком", і сума буде підтягуватись автоматично, або ж вручну вказати суму доходу.

Для цього Дія запитає користувача, чи хоче він інтегруватися з банками, у яких він має відкриті рахунки ФОП. Із конкретного банку ми отримуємо єдину суму в гривнях, яка є загальною сумою доходів зі всіх ФОП-рахунків, відкритих в цьому банку. Доходи в іншій валюті перераховуються за курсом НБУ на дату надходження платежу на рахунок користувача. Банк перераховує все сам і передає загальну суму в гривнях.

Важливо, що це абсолютно безпечний процес — суму доходу будете бачити лише ви в момент заповнення декларації. Адже Дія не зберігає персональні дані, а лише від імені користувача зробить запит до банку. Ці дані будуть внесені у відповідне поле декларації при заповненні та при розрахунку суми податку до сплати.

Крім того, в застосунку відображатимуться реєстраційні дані ФОП, суми нарахованих та сплачених податків і зборів, наявність заборгованості чи ж переплати. Ця інформація тепер буде під рукою — ви завжди зможете її переглянути.

А також ви отримуватимете сповіщення, коли Податкова прийме вашу декларацію або ж якщо вона її відхилить і до неї потрібно внести виправлення.

На порталі Дія будуть доступні ті ж послуги, що й у застосунку, а також декларування доходів та сплата податків фізичних осіб-громадян. Зокрема можна буде подати Декларацію про майновий стан і доходи. Наразі, вона складна у заповненні та має ряд особливостей і, як показує практика, заповнити її правильно без допомоги податкового інспектора дуже важко. Ми зібрали всю необхідну інформацію та практичні рекомендації інспекторів, додали підказки та зробили усе, щоб максимально спростити цей процес. Крім того, на порталі можна буде сплатити ПДФО, військовий збір, податки на майно фізичних осіб — земельний, транспортний та податок на нерухомість.

Також на порталі тепер можна буде отримати довідку про доходи. Потрібно буде лише обрати потрібний вам період і в середньому за 20 хвилин ви отримаєте документ.

Одна з проблем у заповненні декларацій та сплаті податків — відсутність сповіщень про дедлайни. Із Дією таких проблем не виникатиме. Для того, щоб ви не забували про граничні дати, ми надсилатимемо вам сповіщення в застосунку та email-нотифікації з порталу. Таким чином ви зможете все сплатити вчасно й уникнути штрафу та пені за заборгованість.

Податкова в декілька кліків — це нова реальність для підприємців. Усе просто, зрозуміло та безкоштовно.

Коли українці зможуть користуватися електронним підписом у смартфоні?

Ми також запускаємо Дія.Підпис, що допоможе реалізувати подачу податкової декларації у застосунку.

Уже цієї весни українці зможуть підписувати документи кваліфікованим електронним підписом онлайн одразу в смартфоні. Тепер стане ще простіше отримувати адміністративні, комерційні та фінансові послуги для підприємців.

КЕП зберігатиметься в захищеному середовищі та гарантуватиме найвищий рівень довіри й безпеки. Зараз ми працюємо над розробкою технології — якщо ваш біометричний паспорт чи ID-картка є в Дії, то при авторизації біометрія обличчя буде звірятися з біометрією в реєстрі. І потім генеруватиметься електронний підпис.

Сьогодні підприємцям в Україні уже доступні багато зручних сервісів онлайн. Ми створюємо цифрову державу — спрощуємо бюрократичні процеси та запускаємо сучасні онлайн-послуги. Без паперів, черг та ходіння кабінетами чиновників. Держава має співпрацювати та допомагати підприємцям. Працюємо, щоб забезпечувати всі необхідні умови для ефективного функціонування бізнесу. Адже так економіка нашої країни буде щодня розвиватись і приносити більше доходів.