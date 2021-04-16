Експортне мито на металобрухт допомогло подолати його дефіцит і зберегти стабільну роботу металургії, – нардеп

Запровадження експортного мита на металобрухт дозволило подолати дефіцит сировини для металургів та забезпечити стабільність роботи підприємств галузі.

Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в інтерв'ю Бізнес Цензор.

"Головним позитивним ефектом від запровадження цього мита у 58 євро/т стало поступове зменшення дефіциту брухту для українських метпідприємств. І зрештою – його подолання.

"Якщо в 2016 році дефіцит був близько 20%, то поступово він зменшувався. В 2020 році дефіцит був нуль, або близький до нуля", - розповів Кисилевський.

За його словами, завдяки запровадженню у 2016 році і поетапному підвищенню мита на брухт, Україні вдалось позбутись дефіциту цієї необхідної для металургійних підприємств сировини. І на сьогодні внутрішні потреби металургійної галузі в металобрухті повністю задовільняються.

"В минулому році було заготовлено близько 2,9 млн тон брухту. Експорт був незначний – близько 30 тис. тон. Фактично, металургія спожила все, що заготовили заготівельники", – пояснив Кисилевський.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільйони гривень податків.

Водночас народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер наголосила, що продовження дії мита на експорт металобрухту є стратегічним завданням держави, і Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити відповідний закон.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.