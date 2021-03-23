Експерт назвав зростання тарифів в Україні очікуваним і пояснив, чому це трапилося

Ситуація із зростанням тарифів в Україні є очікуваною, оскільке українське суспільство нібито не має сформованої ринкової економіки та усвідомленого права власності.

Таку думку в ефірі на Youtube-каналі "А шо так можна було?" висловив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов. Зокрема, так він відповів на питання чи є нормальною ціна тарифів щодо зарплат і пенсій.

"Я не знаю, нормальна в сенсі очікувана чи така яка говорила би щось позитивне про стан справ в країні, ну, ситуація очікувана. Тут навіть, знаєте, якби у нас був баланс між доходами і вартістю комуналки на користь доходів, тому що часто у нас це трапляється навпаки, ну є багато історій, да, про те, що у людей там, не знаю, пенсія менша, ніж там рахунки за тепло, є такі історії", – зазначив він.

На його переконання Україні за 30 років досі не вдалося вирішити це питання, оскільки наше суспільство не має сформованої ринкової економіки, усвідомленого права власності тощо.

"Ми трансформуємося з радянського суспільства до суспільства, яке живе в умовах ринкової економіки і приватної власності. У нас же ж не тільки комуналка дорого коштує, на думку багатьох людей, у нас і всі продукти дорого коштують, і так далі, і так далі. Навіть якби наші люди отримували більше грошей, все одно вони б говорили, що все навколо дорого, тому що ми от в цьому етапі, коли люди ще не усвідомили, що економіка нормально працює тоді, коли надавачі послуг надають нормальні послуги, а споживачі послуг за це надають нормальну плату. Тільки так це може функціонувати. Але ми поки що далекі від розуміння цього і тому, да, ми маємо такі цифри", – зазначив Шаповалов.

За його словами, нормативно-правову базу, яка регулює питання тарифів не можна змінити миттєво, вона ухвалюється на певний термін.

"Якщо 5 років тому було взято якийсь, не знаю, там кредит в МВФ, умовно кажучи, то нова влада не може відмовитися від того, щоб віддавати відсотки по цьому кредиту. Тобто це тяглий процес", – наголосив він.