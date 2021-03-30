Ексглава УЗ Жмак: колії в катастрофічному стані, а фінплан досі не ухвалено

Уряд має якнайшвидше затвердити фінансовий план "Укрзалізниці" на 2021 рік, щоб компанія змогла розпочати ремонт залізничних колій, які перебувають в критичному стані. Про це написав екс-голова "Укрзалізниці" в своєму телеграм-каналі, реагуючи на сходження з колії поїзда Інтерсіті.

"Цей інцидент ще раз підкреслив: залізничні колії знаходяться у критичному стані й потребують нагального ремонту. На це у розробленому нами фінансовому плані УЗ на 2021 передбачено понад 9 млрд грн капітальних інвестицій", - написав Жмак.

Він наголосив, уряд досі не затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2021 рік, тож компанія не має жодної можливості профінансувати роботи з ремонту залізничних колій та інфраструктури.

"Кабмін має терміново затвердити цей фінансовий план, без якого УЗ не може витратити ані копійки ні на ремонт інфраструктури, ні на ремонт рухомого складу", - зазначив Жмак.

Екс-керівник УЗ також повідомив, що кошти на обіцяне залізничникам підвищення зарплат також передбачені цим планом. І поки він не затверджений, збільшити оплату праці співробітникам компанії УЗ не може.

"Ще 26 лютого під час всеукраїнської селекторної наради з профспілками УЗ ми обговорили графік підвищення зарплати, повернення соціальних виплат, поступове скасування неповного робочого тижня та оптимізацію штату центрального апарату УЗ (як одного з джерел коштів для підвищення зарплат залізничникам). Всі ці питання пов’язані між собою і потребують комплексного підходу. І всі вони зафіксовані у фінансовому плані УЗ", - підсумував Жмак.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 Інтерсіті сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з рейок в Запорізькій області. Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ створила комісію, яка розслідує причини аварії.

Як відомо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака. Це сталося після того, як за його відставку одноголосно проголосувала Наглядова рада "Укрзалізниці" - не зазначивши причин відставки. Перед цим Наглядова рада заблокувала реформу УЗ, яку розпочав Жмак за європейськими рекомендаціями. В.о. керівника УЗ призначили Івана Юрика.

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що звільнення Володимира Жмака з посади керівника "Укрзалізниці" пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.

Економіст Борис Кушнірук також висловив переконання, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти "Укрзалізницю" у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.