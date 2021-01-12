Вітренко – кадровий "успіх" Зеленського

Павло Розенко Ринки та компанії 18:44, 12.01.2021 Оновлено: 19:56, 12.01.2021

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Це - ЮРІЙ ВІТРЕНКО... Новий кадровий "успіх" президента Зеленського!!

6 років, починаючи із 2014 року, ЮРІЙ Вітренко переконував всіх нас в тому, що підвищення ціни на газ для населення - єдиний правиьний шлях, який має пройти Україна.

Саме на посаді одного з керівників НАК "Нафтогаз" він був активним лобістом запровадження механізму ціни на газ, який діє і сьогодні

І ОТ РАПТОМ...

Юрій Вітренко "прозріває"...

І другий день розповідає нам, що "формула", яку він так активно впроваджував в Україні виявляється - НЕПРАВИЛЬНА!!!

І у нього є інша "формула", яка може знизити ціну на газ для населення на 40%.

Після цих "ОТКРОВЄНІЙ" для мене очевидно, що:

  • слова Вітренка - ЯВКА З ПОВИННОЮ керівництва НАК "Нафтогаз Україна" за свою діяльність з 2014 року;

  • кожен українець сплачував 6 років (і продовжує сплачувати при Зеленському) ціну за газ на 40% вище (мінімум) ніж це об‘єктивно мало бути;

  • місце ВІТРЕНКО не в Кабінеті міністрів, а на лаві підсудних;

  • Юрій Вітренко і керівництво Нафтогазу має повернути до держбюджету свої захмарні зарплати (в середньому по 100 000 $ за місяць), починаючи вз 2014 року;

  • Юрій Вітренко має повернути до держбюджету 7 млн доларів США, виплаченої йому (невідомо за що) "премії"...

ОТ ТАКА ФІГНЯ, МАЛЯТА...

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Економіка Ринки та компанії

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