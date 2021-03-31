Заправки "Привату" викрили в масштабній змові: через завищення цін доведеться заплатити мільярди штрафу

Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав дії мережі АЗС, які входять в групу "Приват", узгодженими. Компанії домовлялися між собою і синхронно підвищували ціни на бензин в Україні. За це їм доведеться заплатити штраф у розмірі 4,7 млрд грн.

Як йдеться на офіційному сайті АМКУ, 1625 автозаправних станцій об'єдналися в проєкт "АВІАС". "Ці АЗС працюють під різними брендами у всіх регіонах України. Загалом їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни. Комітет визначив, що проєкт "АВІАС" є організованим, координованим та функціонує з метою погодження цінової і торговельної поведінки учасників", – йдеться в повідомленні.

В групу входили "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

Так:

у всій мережі реалізувалися бензин та дизельне пальне марки Keropur® ENERGY (ексклюзивна марка "Укртатнафта");

у мережі одномоментно встановлювалися однакові ціни, незалежно від бренду АЗС та регіону;

існував "Центр", до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за однією адресою у м. Дніпро. У ньому здійснювали детальне планування та координацію дій мережі;

виявлено значну кількість типових, здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо;

встановлено, що фізичні особи, які займали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну і працювали одночасно у кількох товариствах-учасниках проэкту;

постійно змінювався склад юридичних осіб – учасників проэкту (без змін персонального складу). Це відбувалося через одних і тих самих ліквідаторів та за схожих адрес останньої реєстрації;

комітет встановив, що оператори АЗС, у т. ч. "Укрнафта", закуповували у "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне.

В АМКУ вважають, що це порушує умови конкуренції і вирішили оштрафувати мережі на загальну суму в 4,7 млрд грн. "Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення", – цитує прес-служба відомства главу АМКУ Ольгу Піщанську.

Довідково:

Власниками групи "Приват" є бізнесмени Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов.

Антимонопольний комітет розпочав розслідування справи № 143-26.13./153-16 у 2016 році. У 2018 всім відповідачам було підготовлено та направлено подання про попередні висновки від 13.07.2018.

Постановою Верховного Суду від 22.12.2020 у справі № 826/16754/18 касаційну скаргу задоволено, а ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 08.11.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 13.02.2019 - скасовано.

Верховний Суд наголосив, що ухвалення рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції належить до виключної компетенції Комітету та не може бути заборонено в порядку забезпечення позову.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні сукупні втрати бюджету від діяльності нелегального сегмента паливного ринку за 9 місяців 2020-го склали від 9 до 15 млрд грн. При цьому найбільша частка нелегальної реалізації палива була властива зрідженого газу – 35% (524 тис. т) і дизельного палива –19% (1 млн. т).