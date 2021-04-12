Запаси газу в українських сховищах із початку опалювального сезону скоротилися в 1,8 раза: озвучено цифри

З 19 жовтня 2020-го до 11 квітня 2021-го Україна знизила запаси природного газу в ПСГ в 1,8 раза – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м.

У жовтні відбір склав 0,2 млрд куб. м, листопаді – 1,8 млрд куб. м, грудні – 2,8 млрд куб. м, січні – 2,6 млрд куб. м, лютому – 2,9 млрд куб. м, березні – 2,2 млрд куб. м, з 1 до 11 квітня – 0,4 млрд куб. м. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

Відзначимо, що відбір газу 11 квітня 2021 року здійснювався лише з чотирьох ПСГ України, піднято – 32,42 млн куб. м. У 2020 році в цей день було навпаки закачано 33,84 млн куб. м газу.

Раніше стало відомо, що з початку опалювального сезону з українських підземних газосховищ відібрали 12,45 млрд куб. м газу. Лише в березні 2021-го відібрали 2,2 млрд куб. м газу, а це майже в 17 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Значні обсяги відбору газу пояснюються низькими показниками температури повітря і затребуваністю послуг зберігання газу з боку українських та іноземних замовників.

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