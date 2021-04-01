В Україні відкрили справу щодо банкрутства "Індустріальної спілки Донбасу"

Господарський суд Донецької області відкрив провадження про банкрутство корпорації "Індустріальна спілка Донбасу".

Ініціатор процедури – компанія Indumet S.A, яку міноритарій ІСД Сергій Тарута пов'язував з російською держкорпорацією ВЕБ.РФ (фактичний мажоритарій корпорації). Про це повідомляє Finbalance.

За даними російських ЗМІ, у 2010 році ВЕБ профінансував угоду з придбання ІСД на 1-2 млрд доларів. Незадовго до підписання договорів Фонд національного добробуту РФ позапланово розмістив на депозиті у ВЕБі 2 млрд доларів, що давало підстави для припущень/чуток щодо політичного сприяння цій угоді.

Загальні інвестиції в українську металургію у ВЕБі оцінювали у 8 млрд доларів.

Тарута наголошував, що під час входження росіян до складу акціонерів ІСД була досягнута попередня домовленість про створення вертикально-інтегрованої компанії, але цього не сталося, і фінансування корпорації відбувалося за рахунок кредитів українських акціонерів – самого Тарути й Олега Мкртчана.

Також Тарута стверджував, що керівництво ВЕБ.РФ не наважилося продавати активи ІСД, оскільки їм довелося б фіксувати ціну, що могла б виявитися меншою за кошти, витрачені росіянами в Україні. Тому було обрано варіант із банкрутством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня 2018 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила Кодекс із процедур банкрутства. Законопроєкт №8060 встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин із відновлення платоспроможності фізичних осіб, що опинилися у важкій фінансовій ситуації та потребують допомоги держави.