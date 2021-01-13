В Україні пікові ціни на молочку триматимуться кілька місяців: озвучено прогноз

Олександр Литвин Ринки та компанії 11:06, 13.01.2021 Оновлено: 11:21, 13.01.2021

В Україні ціни на молоко і молочну продукцію будуть триматися на пікових значеннях до кінця першого кварталу 2021-го. Ситуація може змінитися тільки після березня.

Про це з посиланням на прогноз технологині компанії AVA Group Ольги Лози повідомляє видання УНІАН. Головна причина: поганий урожай кукурудзи (як зерна, так і зеленої маси), люцерни, зернових, соняшнику та сої.

"Основним критерієм для формування ціни на молоко є його собівартість, а вона з початку осені значно зросла. Підвищення ж собівартості виробництва виникло з двох головних причин. По-перше, це низька якість об'ємистих кормів через нинішній неврожай на силосні культури майже по всій Україні. По-друге, подорожчали зернові та протеїнові інгредієнти (соя, соняшник) через той самий неврожай", – прогнозує Лоза.

За її словами, як наслідок, виробники не згодні реалізовувати сировину за старими цінами, і ця тенденція триватиме щонайменше весь перший квартал 2021 року, аж поки корів годують силосом, заготовленим з осені, який має порівняно низьку поживну цінність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.

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