Українцям напророкували стрибок цін на нерухомість: що подорожчає

В Україні експерти прогнозують, що 2021 році приміське житло може відчутно подорожчати.

"Що стосується цінової динаміки, то приміське житло може подорожчати, в залежності від локації, формату і якості будівництва, на 15-20%", – заявив керівник проєкту Park Lake City Олег Перегінець. Про це повідомляє "Сегодня".

За його словами, за підсумками січня-лютого на первинному ринку передмістя в деяких найбільш затребуваних у покупців об'єктах ціни вже були переглянуті в бік збільшення.

Він додав, що середній зріст за два місяці склав близько 4%.

"Ближче до кінця березня на ринку очікується істотне пожвавлення: порівняно з останньою частиною грудня 2020 року, зростання попиту може вирости до 5%. Разом із тим пікові показники активності на ринку первинного житла очікуються протягом наступних 3-4 місяців: в травні – першій половині червня зростання попиту на якісні об'єкти може перевищити 25% від грудневих показників", – резюмував Перегінець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2021-му банки збираються виділити на іпотеку в 1,5 раза більше коштів, ніж торік.

Дешеву іпотеку обіцяють і влада, і банкіри. Мета: дати можливість кожному працівнику купити житло за ставкою в 10%.