Українці повинні в 2021-му заповнити декларації та сплатити податки зі своїх доходів: за що і скільки

Українці повинні в 2021-му до травня (якщо терміни не перенесуть в зв'язку з карантином) звернутися до податкової за місцем проживання, заповнити декларації та сплатити з них 18%.

Про це йдеться в Податковому кодексі. Наприклад, якщо ви здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак більшість українців не тільки не декларує додаткові прибутки, але навіть не знає, що це потрібно робити.

За що потрібно сплатити податок

дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

дохід від оренди нерухомості – 18%;

прибуток від цінних паперів – 18%;

винагороди та інші виплати за договором – 18%;

подарунки та нецільова благодійність – 18%;

дохід від продажу нерухомості – 5%.

У підсумку за рік власник помешкання, яке він здає за 10 тис. грн, повинен сплатити до бюджету 23 400 грн. За порушення загрожують штрафи. Якщо не подати декларацію до 1 червня, доведеться сплатити 51-136 грн. А за приховування доходу штраф може становити від 10% до 50% несплаченої суми (залежить від того, як довго приховувати). Ну і до того ж доведеться заплатити в бюджет сам податок.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).