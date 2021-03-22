Українці переплачують за банківські комісії в рази більше, ніж європейці: названо причини

В Україні комісії при розрахунках банківськими картками в сім разів перевищують європейські. У підсумку це відбивається на вартості товарів для покупців.

Експерти вважають, що в цьому відповідальні платіжні системи Visa і Mastercard. Про це повідомляє UBR.

Дії двох компаній повинні були привернути увагу Антимонопольного комітету, але він уже відмовлявся займатися цим питанням з формальних причин.

Співзасновниця "Ліги антитрасту", колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська заявила, що спільно з підприємцями повторно поскаржилася до комітету на зловживання Visa і Mastercard.

За її словами, при розрахунках карткою в Україні банки і платіжні системи утримують комісію (інтерчейндж) в розмірі 1,7-3%. Для порівняння – в країнах Європейського Союзу вона становить від 0,2% до 0,3%. У США комісія фіксована – 20 центів з транзакції.

"Істотна відмінність в розмірі комісії в Україні в порівнянні з розвиненим світом викликана, серед іншого, слабкістю держави в боротьбі з монопольними зловживаннями і картелями", – зазначила Загребельська.

Колишня державна уповноважена АМКУ зазначила, що обидві платіжні системи роками перебували під пильною увагою конкурентних відомств розвинених країн. За її словами, Visa і Mastercard вже встигли отримати зауваження та штрафи за порушення конкурентного законодавства.

"В Україні ж АМКУ досі залишається слабким органом. А значить двом компаніям, які ділять між собою весь український ринок, легко без наслідків встановлювати свої правила, спрямовані на максимізацію прибутку", – резюмувала Загребельська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.