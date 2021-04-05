Українські газовидобувачі останні 7 років переплачували за труби, щоб Пінчук міг демпінгувати в США, – Сазонов

Рішення Комісії з міжнародної торгівлі США щодо компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука показало, що українських газовидобувні компанії роками переплачували сотні відсотків при закупівлі труб.

Про це повідомив політолог Кирило Сазонов в своєму блозі на сайті "Цензор.Нет".

"Так ось виявилося, що накрутка 200-300% на одній трубі для державного "Нафтогазу" і дозволяла "Інтерпайпу" "наводити жах" на американських товаровиробників за океаном. Тобто роками, а якщо вірити американським бюрократам щонайменше 7 років, українські компанії переплачували сотні відсотків до справедливої ціни на труби тільки тому, що Віктор Михайлович вирішив покарати знахабнілих техасців і стати трубним королем Америки", – заявив Сазонов.

Він підкреслив, що боротьба "Інерпайпа" з американськими виробниками відбувалася за рахунок і завдяки підвищеній ренті з українського ринку, де він виступає монополістом.

"Заниження цін в багатих США автоматично компенсувалося завищенням цін в злиденній Україні – зразковий приклад патріотизму", – зазначив політолог.

Він закликав Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, а також Антимонопольний комітет детально вивчити висновки Комітету з міжнародної торгівлі США щодо "Інтерпайпу" з метою захисту українських покупців її труб.

Нагадаємо, 10 лютого 2021 Комісія з міжнародної торгівлі США звинуватила "Інтерпайп" Віктора Пінчука в нечесній конкуренції і постановила ввести мита 42% на поставку труб з України.

Раніше в розслідуванні "РБК-Україна" зазначалося, що "Інтерпайп" Віктора Пінчука в 2016-2019 роках завищував ціни на труби для "Нафтогазу" в 2-3 рази в порівнянні з поставками аналогічних труб до Росії.

У пресслужбі "Інтерпайп" різницю в цінах пояснили "пірамідалістю з'єднань", які нібито використовувалися під час поставок для потреб "Нафтогазу".