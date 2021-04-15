Україна заарештувала 12 російських літаків, які літали до Криму

Прокуратура Криму та Севастополя наклала арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

"Встановлено, що однією з російських авіакомпаній, з 2019 року незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок Boeing та Airbus для здійснення переправлення осіб через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства", – йдеться у повідомленні відомства на Facebook.

Здійснення перельотів іноземними, переважно російськими, авіакомпаніями на окуповану територію Криму розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, а також як порушення законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

До цього у рамках зазначеного провадження за клопотанням прокуратури автономії було накладено арешти на 199 повітряних суден, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Також прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішньоторговельний оборот окупованої автономної республіки Крим склав 74,9 млн доларів, що на 20% менше показників 2019 року. Водночас обсяг імпорту на півострів знизився майже на 32%.