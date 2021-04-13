Україна витратить $300 млн на суд у США проти НБУ

Українська влада дозволила Міністерству юстиції залучити юридичного радника для захисту в поданому 4 січня 2021 року позові Олега Жуковського до НБУ на $300 млн до Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу штату Флорида.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Закупівля цих послуг буде здійснюватися із застосуванням переговорів.

НБУ отримав позовну заяву 5 лютого, після чого звернувся за допомогою до Мін'юсту. Так, 11 березня було створено міжвідомчу робочу групу для захисту інтересів держави в цій справі, яка визнала за необхідне залучити такого радника.

Згідно з позовом, вимагають $102,2 млн основної суми боргу плюс відсотки, пені та штрафи за депозитами в "Брокбізнесбанку", вкладеними в 2012-2013 роках компаніями ZUKK Trading Limited і ТОВ "Інтертрансгруп" і екснардепом від "Блоку Юлії Тимошенко" Миколою Ковзелем, а також його помічником Віталієм Дідилівським. Вони передали права з відшкодування збитків Жуковському, який залучив до позову компанію Shutts&Bower.

У позові стверджується, що посадові особи Національного банку були "співучасниками" схеми з нібито виведення грошей "Брокбізнесбанку" бізнесменом Сергієм Курченком, а після того як частину коштів у розмірі $172 млн вдалося повернути внаслідок спецконфіскації у 2017-му, скерували їх на виплати відсотків за єврооблігаціями України американським взаємним фондам.

Окрім того, в списку дійових осіб у документі вказані ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, їхні американські партнери Мордехай Корф і Уріель Лабер, компанії з групи Optima, а також "Укрнафта". У позові стверджується, що ексвласники банку нібито брали участь у відмиванні грошей Курченка і покупці з їхньою допомогою нерухомості в США.

Як повідомлялося раніше, в Національному банку України висловили стурбованість із приводу блокування конкурсу з відбору глави ПриватБанку через рішення суду. В НБУ очікують його розблокування вже найближчим часом.

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