Україна планує замість газу транспортувати в Європу водень, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що транспортування водню газопроводом "Дружба" до Європи є одним із головних пріоритетів для України. Це питання обговорюють із Євросоюзом.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Розмову глави уряду із журналістами опублікували на офіційному сайті Кабміну. "Виробництво та транспортування водню до Європи є одним із головних пріоритетів для нас поряд із діджиталізацією нашої економіки. Це ми інтенсивно обговорюємо з Євросоюзом. Виробництво водню є величезним шансом та може стати важливим сектором економіки для нашої країни", – сказав прем'єр.

Відзначається, що з технічного погляду було б можливо перетворити трубопровід "Дружба", по якому транспортується російський газ до Європи, на водневий. "Герметизацію на трубах потрібно було б оновити", – говорить Шмигаль.

Він додав, що такий трубопровід міг би зіграти важливу роль у "зеленій енергетиці". На розвиток спроможності українських газосховищ до 2030 року планується спрямувати приблизно 14 млрд грн внутрішніх інвестицій.

Нагадаємо, що генеральний адвокат суду ЄС Мануель Кампоса Санчес-Бордоні рекомендував відмовити в знятті обмежень для "Газпрому" на постачання блакитного палива через трубопровід OPAL. За допомогою нього РФ постачає газ у ЄС в обхід України.

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