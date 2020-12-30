У РФ назвали нові терміни запуску "Північного потоку-2": газопровід хочуть добудувати під санкціями

Проєкт "Північний потік-2" повинні завершити в другій половині 2021 року, незважаючи на нові санкції, які можуть ввести США.

Про це заявив член групи зі співробітництва Ради Федерації РФ і бундесрату ФРН Сергій Пермінов, передає РІА Новини. За його словами, в наступному році газопровід введуть в експлуатацію – "в цьому можна не сумніватися".

Російський віцепрем'єр Олександр Новак раніше також висловлював упевненість в тому, що магістраль буде добудована. За його словами, проєкт знаходиться у високому ступені готовності, а в його реалізації "зацікавлені в першу чергу іноземні партнери".

Відзначимо, раніше запуск "СП-2" анонсували на кінець 2019 го, на початок 2020 го, на кінець 2020 го, тепер же терміни перенеси на другу половину 2021-го. Виконавчий директор департаменту ринку капіталів ІК "Універ Капітал" Артем Тузов зазначає, що проект через затримку запуску подорожчав приблизно на 0,8 мільярда євро.

Газопровід побудовано приблизно на 94% (2300 км із необхідних 2460 км). Через санкції США міжнародні компанії відмовилися співпрацювати з проєктом. Російський "Газпром" вирішив добудовувати "Північний потік – 2" самостійно.

Однак навіть якщо "трубу" вдасться завершити, перед її запуском потрібно отримати страхівку й сертифікат. США вже анонсували, що під санкції можуть потрапити й ті компанії, які допоможуть із завершальним етапом запуску. У результаті "Північний потік – 2" можуть так і не запустити.

"Північний потік – 2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Проєкт "Північного потоку – 2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік – 2 ", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку – 2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, у якому йдеться про те, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку – 2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.