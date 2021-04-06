У Кропивницькому за програмою Зеленського "з нуля" збудували сучасне приймальне відділення в обласній лікарні

У Кіровоградській обласній лікарні завершується будівництво відділення екстреної меддопомоги за програмою президента "Велике будівництво".

Приймальне відділення готове вже на 93%, повідомляє пресслужба Кіровоградської ОДА.

За словами заступника голови ОДА Валерія Жалдака, вже зовсім скоро воно буде готове приймати перших пацієнтів.

"Це шосте приймальне відділення, яке ми створюємо в рамках програми "Велике будівництво". Повністю нове, зведене з нуля відділення. Трохи на процес вплинула погода, але підрядники обіцяють усе надолужити і завершити об’єкт до 20 квітня", – зазначив Жалдак.

Заступник голови ОДА також наголосив, що відділення екстреної меддопомоги матиме більші потужності і сучасні можливості. Відтепер пацієнти матимуть змогу отримати всі послуги в одному місці: можна буде пройти обстеження, встановити діагноз та отримати схему лікування. Задля цього до нового відділення закупили сучасну медтехніку.

"Тут уже встановили комп’ютерний томограф, на черзі – МРТ. Обладнання закуповується коштом держави", – наголосив Жалдак.

Згідно з планом програми "Велике будівництво", на будівництво приймального відділення Кіровоградської обласної лікарні було виділено 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що, згідно плану програми на 2021 рік, по всій Україні буде створено 177 сучасних приймальних відділень.