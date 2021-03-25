У Кабміні розповіли, як зможуть зменшити податкове навантаження в 5 разів

У Міністерстві цифрової трансформації розраховують, що податкова система для компаній в "Дія City" допоможе зменшити податкове навантаження в п'ять разів.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Інтерфакс". "У нас наразі є концепція, в яку ми віримо і яка допоможе створити кращий у світі податковий режим. Ми порахували, що податкова система в "Дія City" допоможе зменшити податкове навантаження, якщо оплачувати податки "у білу", в п'ять разів. Це унікальна можливість для нашої країни, і нам потрібно її якісно реалізувати", – сказав він на прес-конференції.

Раніше він повідомляв, що для компаній-резидентів "Дія City" буде діяти податок на доходи фізичних осіб в розмірі 5%, плюс 1,5%. Це йде за військовий збір, а податок на прибуток буде замінений податком на виведений капітал у розмірі 9%.

Федоров вважає, що завдяки спеціальному правовому режиму "Дія City" доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд. Крім того, планується збільшити кількість робочих місць в даній галузі до 450 тис.

Нагадаємо, в 2021 році українці повинні заплатити податки за свої квартири і машини. Крім того, окремо доведеться заплатити за додаткові доходи.

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